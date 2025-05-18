Oppo планирует выпустить телефон серии K с процессором Snapdragon 8s Gen 4.

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Компания Oppo готовит к выпуску смартфон K13 Turbo, который станет первым в линейке K-series с процессором Snapdragon 8s Gen 4. Как сообщает Gizmochina со ссылкой на инсайдера Digital Chat Station, устройство дебютирует в Китае в июне или июле 2025 года.

Новинка получит встроенный в камеру модуль активного кулера для снижения температуры во время игр, а также защиту от воды по стандарту IPX8. Дизайн включает RGB-подсветку и пластиковую среднюю рамку. Для аутентификации предусмотрен короткофокусный оптический сканер отпечатков пальцев.

Помимо этого, K13 Turbo будет конкурировать с такими моделями, как iQOO Z10 Turbo и Redmi Turbo 4 Pro, уже доступными на китайском рынке. Возможный выход устройства за пределами Китая пока не подтверждён.