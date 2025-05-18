В преддверии презентации были замечены списки устройств Vivo S30 и S30 Pro Mini в Geekbench.

Серия Vivo S30, выход которой ожидается 29 мая в Китае, пополнила базу данных Geekbench, раскрыв ключевые характеристики смартфонов. Как сообщает Gizmochina , модели S30 и S30 Pro Mini получат разные процессоры и схожие флагманские функции.

Vivo S30 (модель V2464A) оснащён чипсетом Snapdragon 7 Gen 4 с GPU Adreno 722. В тестах Geekbench он набрал 1251 балл в одноядерном режиме и 3635 — в многоядерном. S30 Pro Mini (V2465A) построен на платформе Dimensity 9400e, что позволило ему показать более высокие результаты: 2299 и 7348 баллов соответственно. Оба устройства получат 16 ГБ оперативной памяти и Android 15.

Смартфоны получат OLED-экраны с разрешением 1.5K и частотой 120 Гц: 6.55 дюймов у S30 и 6.31 дюйма у S30 Pro Mini. Аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч с поддержкой 90-ваттной зарядки станет общей чертой. Основная камера представлена тройным модулем: 50 МП (основной), 8 МП (ультраширокий) и 50 МП (телевик Sony IMX882 с перископной оптикой).

По слухам, S30 Pro Mini может выйти на глобальном рынке под тем же именем в июле, а модификация S30 позже получит название Vivo V60.