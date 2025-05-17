В сети появилась новая утечка, раскрывающая ключевые особенности одной из будущих моделей.

Image: OnePlus

Компания OnePlus готовится к выпуску двух новых моделей в линейке Ace 5: игрового флагмана Ace 5 Ultra и более доступного Ace 5 Racing. Как сообщает NotebookCheck со ссылкой на инсайдера Digital Chat Station, Ultra-версия станет первым устройством бренда с экраном частотой 144 Гц.

Ace 5 Ultra получит топовый чипсет MediaTek Dimensity 9400+, оптимизированный для игр, а также фирменный игровой движок Fengchi, улучшающий работу CPU и GPU в ресурсоёмких приложениях. Экран с рекордной для OnePlus частотой обновления 144 Гц обеспечит плавность в динамичных сценах, что выделяет модель на фоне флагмана OnePlus 13, ограниченного 120 Гц.

Младшая модель, Ace 5 Racing, оснащается чипсетом Dimensity 9400e и, вероятно, займет нишу бюджетного игрового устройства. Оба смартфона дебютируют в Китае на следующей неделе, но их выход за пределами страны пока не подтверждён.