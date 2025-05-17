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Kefir32
Anker представила обновлённый пауэрбанк Prime 20 000 мАч с ускоренной зарядкой через USB-C
Anker выпустила новую версию внешнего аккумулятора Prime.

Image: Anker

Компания Anker анонсировала новую версию популярного портативного зарядного устройства Prime 20 000 мАч (200 Вт), которая получила значительное улучшение скорости зарядки. Как сообщает Gizmochina, обновлённая модель способна выдавать до 45 Вт мощности через порт USB Type-C. Новая модель теоретически поддерживает мощность до 100 Вт при использовании протокола Power Delivery (PD), хотя максимальная выходная мощность USB-C остаётся на уровне 45 Вт.

Image: Anker

Устройство уже доступно для покупки на официальном сайте Anker и Amazon по цене $129,99.

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#anker #повербанк #пауэрбанк
Источник: gizmochina.com
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