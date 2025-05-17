Powkiddy V90S скоро официально появится в продаже с различными вариантами расцветки и характеристиками.

Компания Powkiddy раскрыла подробности о своей новой портативной консоли V90S, которая станет преемником популярной модели V90. Анонс устройства происходит на фоне растущей конкуренции в сегменте складных игровых handheld’ов, где недавно дебютировали Anbernic RG34XX SP и Miyoo Flip.

Как сообщает NotebookCheck , V90S получит процессор Allwinner A133P, уже используемый в других ретро-консолях, и 1 ГБ оперативной памяти DDR3. Эта связка, по заверениям разработчиков, обеспечит производительность на уровне аналогов, включая RG34XX SP и Miyoo Flip.

Главным улучшением стала 3.5-дюймовая IPS-матрица с разрешением 640×480 пикселей (4:3), что вдвое превышает показатель предшественника (320×240). Такое разрешение идеально для целочисленного масштабирования классических игр с консолей вроде PlayStation 1 или Sega Saturn. Однако Powkiddy отказалась от 3.5-мм аудиоразъёма, оставив два порта USB Type-C и слот для microSD.

Дата выхода и цена V90S пока не раскрываются, но сам факт скорого анонса подтверждён.