Компания Itel анонсировала многофункциональный смартфон City 100.

Как сообщает Notebookcheck , компания Itel анонсировала смартфон City 100, ориентированный на рынки Африки, Азии и Ближнего Востока. Устройство оценено менее чем в $100 и сочетает базовые характеристики с необычными функциями, включая интеграцию AI и инфракрасный порт.

Модель работает на 8-ядерном процессоре Unisoc T7250, эквивалентном Snapdragon 680 по производительности, и оснащена 6,75-дюймовым LCD-экраном с разрешением 1600×720 пикселей, яркостью 700 нит и частотой обновления 90 Гц. Доступны варианты с 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти (с виртуальным расширением до 12, 18 или 24 ГБ) и хранилищем 128/256 ГБ.

Аккумулятор емкостью 5200 мАч поддерживает 18-ваттную зарядку. Корпус защищен по стандарту IP64, выдерживает падения с высоты 1,5 метра и имеет толщину 7,65 мм. Основная камера разрешением 13 Мп и фронтальный модуль на 8 Мп подходят для съемки в базовых сценариях.

Главной особенностью City 100 стала интеграция AI-ассистента DeepSeek R1, доступного через специальную кнопку. Он позволяет переводить текст, распознавать изображения, помогать в написании сообщений и онлайн-шопинге. Также смартфон получил ИК-пульт для управления телевизорами, кондиционерами и другой техникой.

В комплекте с устройством временно будут бесплатно предоставляться портативные колонки Itel MagSpeakers. Цена версии 8/128 ГБ в Индонезии составляет около $85.