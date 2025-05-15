Apple планирует радикально изменить дизайн своего 20-летнего юбилейного iPhone 19 Pro в 2027 году.

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Как сообщает Gizmochina со ссылкой на ET News, Apple планирует революционный редизайн iPhone 19 Pro, который выйдет в 2027 году к 20-летию линейки. Новинка получит полностью безрамочный дисплей, камеру Face ID под панелью и кремниевый аккумулятор — технологии, которые могут кардинально изменить стандарты смартфонов.

В отличие от iPhone 16 Pro (2024) и предстоящего iPhone 17 Pro (2025), где обновления касаются в основном камер и дизайна, юбилейная модель сделает ставку на инновации. Экран AMOLED с закругленными краями займет всю переднюю панель, а Face ID и селфи-камера полностью скроются под дисплеем — технология, которую Apple тестирует с iPhone 18.

Ключевой особенностью станет аккумулятор с кремниевым катодом вместо углеродного. Если слухи подтвердятся, это увеличит энергоемкость, позволив сделать корпус тоньше или сохранить толщину при росте автономности. Например, iPhone 17 Air (2025) получит 3500 мАч при толщине менее 6 мм, а iPhone 19 Pro может превзойти этот показатель.

Издание отмечает, что идея 100% кремниевой батареи выглядит утопичной: Apple редко внедряет непроверенные технологии. Однако подэкранная камера — более реалистичный шаг, учитывая ее применение в других смартфонах с 2020-х годов.

Ожидается, что iOS 21 (2027) дополнит новинки AI-алгоритмами оптимизации заряда. Официальные подробности станут известны ближе к релизу.