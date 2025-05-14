OnePlus Ace5 станет первым смартфоном с Dimensity 9400e.

Компании MediaTek и OnePlus объявили о создании совместной игровой лаборатории, целью которой станет оптимизация игровой производительности платформ на базе чипов Dimensity. На презентации в Китае был представлен новый процессор Dimensity 9400e, который войдёт в линейку флагманских SoC Dimensity 9400. Первым смартфоном с этим чипом станет OnePlus Ace5, сообщает ITHome.

Dimensity 9400e получил уникальную архитектуру «4 сверхъядра + 4 больших ядра» (без малых энергоэффективных ядер) и 12-ядерный GPU. По заявлению MediaTek, такая конфигурация обеспечит рекордную производительность в мобильных играх, включая стабильный FPS и снижение задержек. Точные технические характеристики чипа, включая тактовые частоты и техпроцесс, не раскрываются — подробности станут известны ближе к выходу OnePlus Ace5.

Генеральный менеджер подразделения беспроводных решений MediaTek Ли Яньцзи подчеркнул, что сотрудничество с OnePlus станет «самым глубоким в истории» в плане интеграции аппаратной и программной оптимизации. Компании планируют «переосмыслить» управление ресурсами чипа, чтобы максимизировать его потенциал именно в игровых сценариях.

Ожидается, что OnePlus Ace5 выйдет во второй половине 2025 года. Помимо Dimensity 9400e, смартфон получит улучшенную систему охлаждения и игровые фичи, унаследованные от флагманской серии OnePlus 13. Ориентировочная цена и дата глобального релиза пока не объявлены.