QNAP объявила о запуске коммутатора QSW-1108-8T-R2.

Image: QNAP

Компания QNAP анонсировала коммутатор QSW-1108-8T-R2, ориентированный на пользователей Wi-Fi 6/6E. Как сообщает ITHome, новинка сочетает компактный дизайн и высокую производительность для подключения устройств в домашних и студийных сетях.

Согласно описанию, модель имеет 8 портов 2.5GbE RJ45, совместимых с скоростями 1 Гбит/с и 100 Мбит/с. Общая пропускная способность коммутатора достигает 40 Гбит/с. Устройство поддерживает работу с MAC-адресами до 4096 записей, передачу jumbo-фреймов размером до 12 КБ, а также управление потоком по стандарту IEEE 802.3x. Встроенные функции обнаружения и блокировки сетевых петель предотвращают сбои из-за некорректных подключений.

Image: QNAP

Коммутатор выполнен в компактном корпусе (26×160×110 мм) с пассивным охлаждением, что делает его в три раза меньше предыдущих моделей. Рабочий диапазон температур — от 0C до 40оC, влажность — 10–90%.

Image: QNAP

Как отметил представитель компании Сюй Чжицзе, новинка станет доступным решением для перехода на скоростные сети 2.5GbE, упрощая подключение ПК, NAS, игровых консолей и других устройств.