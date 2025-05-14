Vivo T4 Ultra и T4 Lite получили сертификат Bluetooth SIG.

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Компания Vivo работает над новым флагманским смартфоном T4 Ultra, который получит процессор MediaTek Dimensity 9300 Plus. Как сообщает Gizmochina, устройство с модельным номером V2504 прошло сертификацию Bluetooth SIG и уже фигурирует в базе данных Geekbench.

Согласно утечкам, T4 Ultra оснащён 8 ГБ оперативной памяти и работает на Android 15. Это топовая модель линейки T4, которая также включает T4x 5G и T4 5G. Ранее предполагалось, что V2504 будет частью серии V50, однако теперь ясно, что это именно T4 Ultra.

Параллельно Vivo готовит бюджетную модель T4 Lite 5G (V2509), которая, вероятно, станет переименованной версией iQOO Z9 Lite 5G с чипсетом Dimensity 6300. Оба устройства уже сертифицированы Bluetooth SIG.

Выход T4 Ultra ожидается в первой половине 2025 года. Для сравнения, предшественник T3 Ultra, представленный в сентябре 2024 года, предлагал 6,78-дюймовый AMOLED-экран 1.5K 120 Гц, аккумулятор на 5500 мА·ч с зарядкой 80 Вт и тройную камеру на 50 Мп. Новинка, судя по всему, сохранит премиальную начинку, обновив процессор до более производительного Dimensity 9300 Plus.