Компания Zhiyun представила Cinepeer Smooth 5E, новое дополнение к растущему семейству стабилизаторов для смартфонов.

Компания Zhiyun анонсировала новый стабилизатор для смартфонов — Cinepeer Smooth 5E, который сочетает профессиональные возможности с доступной ценой. Как сообщает ресурс Gizmochina, устройство ориентировано на создателей контента, стремящихся к качественной стабилизации без переплаты за флагманские модели.

Smooth 5E оснащён трёхосевой ортогональной конструкцией, обеспечивающей плавную съёмку даже при сложных ракурсах. Усиленный мотор на оси наклона позволяет легко создавать низкоугольные кадры и селфи без искажений. Стабилизатор поддерживает пять режимов: Follow, Pan Follow, Lock, Vortex и POV, имитируя приёмы профессионального кинопроизводства.

Встроенная LED-подсветка с индексом цветопередачи (CRI) 95 обеспечивает яркость до 680 люкс, а с дополнительными магнитными модулями её можно увеличить до 2040 люкс. Это делает стабилизатор подходящим для съёмки в условиях слабого освещения.

Среди инноваций — AI-трекинг с магнитным модулем для распознавания лиц и объектов, а также управление жестами, которое упрощает съёмку для одиночных создателей. Пользователи Apple Watch смогут дистанционно управлять стабилизатором: регулировать зум, запускать запись или менять режимы через смарт-часы.

Комплектация включает интуитивные кнопки управления на рукоятке и поддержку приложений ZY Cami и StaCam с функциями вроде фокусировки по пикселям, LUT-профилей и автоматического монтажа.

Стандартная версия Smooth 5E доступна за $149, а комплект Combo Kit с AI-трекером и дополнительной подсветкой оценивается в $199.