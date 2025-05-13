OnePlus начал выпуск обновления OxygenOS 15.0.0.800 для OnePlus 11.

Компания OnePlus начала поэтапное распространение обновления OxygenOS 15.0.0.800 для своего флагманского смартфона OnePlus 11. Как сообщает Gizmochina, обновление уже доступно для пользователей в Индии (сборка CPH2447), а также в Европе и других регионах мира (сборка CPH2449). Более широкое распространение ожидается в ближайшие дни.

Одной из ключевых новинок обновления стала функция частичной записи экрана. Теперь пользователи могут записывать только выбранную часть дисплея, что особенно удобно для создания точечных инструкций или демонстрации конкретных элементов интерфейса. Кроме того, OnePlus 11 теперь поддерживает подключение к компьютерам Mac, что позволяет просматривать файлы с телефона на Mac и передавать их между устройствами без использования сторонних приложений.

Обновление также включает ряд улучшений системы. В частности, в меню последних задач появился новый макет "stack view", который можно включить или отключить в настройках: Настройки > Главный экран и экран блокировки > Менеджер последних задач. Были усовершенствованы жесты для закрытия плавающих окон, а также сделаны более плавными тени вокруг них. Помимо этого, в обновление вошел апрельский патч безопасности Android 2025 года, который обеспечивает актуальные улучшения безопасности.