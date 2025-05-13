Компания iQOO подтвердила, что смартфон iQOO Neo10 Pro+ будет представлен 20 мая.

Китайский бренд iQOO официально анонсировал дату презентации флагманского смартфона Neo10 Pro+ — 20 мая 2025 года. По данным FoneArena, новинка станет первым в своей ценовой категории устройством с 2K-экраном и процессором Snapdragon 8 Elite, а также получит специальную версию в сотрудничестве с BMW M Motorsport.

Смартфон оснащён плоским AMOLED-дисплеем с разрешением 2K (1440p) и технологией LTPO, обеспечивающей адаптивную частоту обновления. В основе устройства — чипсет Snapdragon 8 Elite, который, по данным инсайдеров, набирает свыше 3,3 млн баллов в бенчмарке AnTuTu. Это изменение по сравнению с предыдущей моделью Neo10 Pro, где использовался Dimensity 9400. Аккумулятор увеличен до 7000 мА·ч (против 6100 мА·ч у прошлой версии), при этом сохранилась поддержка 120-ваттной быстрой зарядки.

Особое внимание уделено камере: основной модуль на 50 Мп (1/1.56′′) с оптической стабилизацией (OIS) дополняется сверхширокоугольным сенсором на 50 Мп. Также заявлен 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Стоимость Neo10 Pro+, по данным инсайдеров, может стартовать от 3000 юаней (около $416), однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Параллельно с смартфоном ожидаются планшеты Pad 5 и Pad 5 Pro. Как пишет FoneArena, младшая модель получит 12,1-дюймовый LCD-экран с разрешением 2,8K, чип Dimensity 9300+ и поддержку 44-ваттной зарядки. Pad 5 Pro оснастят 13-дюймовым LCD-дисплеем 3,1K, чипом Dimensity 9400+ и 66-ваттной зарядкой.

Также в линейку войдут умные часы iQOO Watch 5 и наушники TWS Air3, но их характеристики пока не раскрываются.