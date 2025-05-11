Обе модели поддерживают разрешение 4K до 3840 × 2160.

Image: Xiaomi

Компания Xiaomi анонсировала в Китае новые медиаприставки Box 5 и Box 5 Max, которые, как сообщает ресурс Gizmochina , сочетают AI-технологии, улучшенное подключение и поддержку премиального контента. Устройства доступны для предзаказа, а продажи стартуют с середины мая.

Стандартная версия Box 5 оснащена четырёхъядерным процессором Cortex-A55, графикой Mali-G310 V2, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ хранилища. Box 5 Max получил 4 ГБ RAM и 64 ГБ памяти для многозадачности и хранения локального контента. Оба устройства поддерживают 4K-разрешение (3840×2160) и технологию AI-SR, которая, по данным Gizmochina , повышает чёткость старых видео в 720p/1080p.

Приставки совместимы с Dolby Vision и DTS:X, а при подключении к домашнему кинотеатру обеспечивают передачу 7.1.4-канального звука. В основе — компактный корпус 97×97,1×17 мм весом менее 100 г, что упрощает установку за телевизором или транспортировку.

Приставки работают под управлением HyperOS, интегрируя голосового помощника Xiao Ai для управления мультимедиа и умным домом. Пульт с NFC позволяет транслировать контент со смартфона, просто прикоснувшись к нему, а во время кастинга скрываются уведомления и звонки для сохранения приватности.

Подключение реализовано через Wi-Fi 6 (двухдиапазонный), Bluetooth 5.2, порты HDMI, USB 2.0 и DC. Стоимость Box 5 — 299 юаней ($41), Box 5 Max — 499 юаней ($69).