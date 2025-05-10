Компания Hisense выпустила проектор Vidda C3 Ultra.

Компания Hisense анонсировала в Китае новый флагманский проектор Vidda C3 Ultra, который, как сообщает Notebookcheck, получил обновлённую лазерную технологию и улучшенную оптику по сравнению с предшественником C2 Ultra.

Модель оснащена кинематографическим трехцветным лазерным модулем MCL39, обеспечивающим охват 110% цветового пространства BT.2020, контрастность 14 000:1 и яркость 3200 CVIA люмен. Производитель пока не раскрывает показатели по международному стандарту ISO, но отмечает поддержку Dolby Vision, HDR10+, IMAX Enhanced и Filmmaker Mode для точной передачи контента.

Ключевые улучшения включают объектив с повышенной на 10% прозрачностью, AI-алгоритмы апскейлинга и процессор MT9681 с 8 ГБ оперативной памяти. Проектор также получил встроенный панорамно-наклонный сабвуфер Harman JBL, входящий в состав 2.1-канальной аудиосистемы — это первое в индустрии решение такого типа.

Устройство поддерживает проекционное соотношение 0,9–1,5:1, а встроенный регулируемый кронштейн позволяет менять угол наклона изображения. Цена новинки в Китае — 11 999 юаней ($1660). Информация о международном релизе пока не раскрыта.