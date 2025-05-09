На S25 Edge не будет Corning Gorilla Armor 2.

Image: Samsung

Компания Samsung, как сообщает Gizmochina, готовит к выходу смартфон Galaxy S25 Edge, который станет самым тонким в линейке Galaxy S (5,8 мм) и сохранит флагманские характеристики, но лишится одной важной особенности экрана. В отличие от S25 Ultra, новинка не оснащена антибликовым покрытием Corning Gorilla Armor 2, что может повлиять на читаемость дисплея при ярком освещении.

Galaxy S25 Edge получит 6,7-дюймовый QHD+ AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативной памяти и тройную камеру: 200 МП основной сенсор, 12 МП ультраширокоугольный модуль и 12 МП фронтальная камера. Защита от воды и пыли соответствует стандарту IP68.

Источники утверждают, что Samsung может предложить для S25 Edge специальную антибликовую плёнку, компенсирующую отсутствие встроенного покрытия. Однако стоимость аксессуара пока не раскрыта. Это решение, вероятно, связано с необходимостью сохранить рекордную толщину устройства или снизить цену — ожидается, что модель будет позиционироваться ниже Ultra-версии.

В США Galaxy S25 Edge оценивается в $1099, а в Европе — в €1249. Онлайн-презентация состоится 13 мая 2025 года. Поклонникам линейки Ultra, привыкшим к экрану без бликов, придётся оценить, станет ли плёнка достаточной заменой.