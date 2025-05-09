Apex X5 ориентированы на использование на открытом воздухе, для туристов, спортсменов и любителей приключений.

Компания Rogbid представила новые умные часы Apex X5, созданные для любителей активного образа жизни, походов и спорта. Как сообщает Gizmochina, устройство сочетает точную навигацию, прочный корпус и интеллектуальные функции по доступной цене.

Часы оснащены 1,96-дюймовым AMOLED-экраном с квадратной формой и металлическим безелем из нержавеющей стали военного класса. На правой грани расположены две кнопки: одна для основного меню, вторая — программируемая. Слева добавлена специальная клавиша для мгновенного перехода в спортивный интерфейс.

Для навигации предусмотрен двухдиапазонный GPS-модуль, поддерживающий шесть спутниковых систем: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS и NavIC. Функция Trackback позволяет возвращаться по пройденному пути, а цифровой компас и барометрический высотомер предоставляют данные о рельефе и высоте. Новый алгоритм движения анализирует местность — будь то бег в гору или езда по пересечённой местности — и корректирует метрики в реальном времени, повышая точность отслеживания скорости, дистанции и набора высоты.

Корпус Apex X5 имеет водонепроницаемость 5ATM, что позволяет использовать его при плавании или в дождь. Аккумулятор обеспечивает 60 дней работы в режиме ожидания и длительную автономность при ежедневном использовании. Дополнительные возможности включают звонки через Bluetooth, уведомления о сообщениях, мониторинг сердечного ритма и сна.

Модель доступна в двух цветах — Slate Grey и Cosmic Black — и продаётся на сайте Rogbid по цене $69,99.