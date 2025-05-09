Racing Edition станет первым с чипсетом Dimensity 9400e.

Представители компании OnePlus в Китае официально анонсировали скорый выход новых смартфонов серии Ace 5, включая модель Ace 5 Ultra (Supreme Edition). Это первый случай использования приставки «Ultra» в линейке Ace, что подтверждается изображением коробки, опубликованным руководителем.

Как сообщает Gizmochina, OnePlus Ace 5 Ultra оснащён 1.5K-экраном на основе плоской OLED-панели и процессором MediaTek Dimensity 9400+ (модель PCL110). В тестах Geekbench устройство набрало высокие баллы при 16 ГБ оперативной памяти и Android 15. Аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч дополняется фирменным игровым движком Fengchi, оптимизирующим производительность для игр.

Параллельно выйдет OnePlus Ace 5 Racing Edition — первый в мире смартфон с чипсетом Dimensity 9400e. Модель получит 6,77-дюймовый LTPS-экран, двойную камеру (50 МП + 2 МП) и 16-мегапиксельный фронтальный модуль. Обе новинки, как ожидается, будут поддерживать кнопку Plus Key, представленную в OnePlus 13T.

Racing Edition может выйти на глобальном рынке под именем Nord 5, тогда как Ace 5 Ultra, вероятно, останется эксклюзивом для Китая. Точные даты анонса и цены пока не раскрыты, но презентация ожидается на следующей неделе.