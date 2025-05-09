Появилась информация о первом чипе для ПК Huawei Kirin X90 в преддверии презентации ноутбука с HarmonyOS.

Qwen Ai

Компания Huawei, как сообщает ресурс Gizmochina , готовит к выпуску свой первый собственный процессор для настольных компьютеров — Kirin X90 (внутренний код «Charlotte Pro»). Чип станет основой ноутбука, который представят 20 мая 2025 года вместе с HarmonyOS для ПК. Это решение продолжает стратегию вертикальной интеграции Huawei, объединяя проприетарную операционную систему и аппаратную платформу.

Согласно инсайдерским данным, Kirin X90 выполнен по 10-ядерной архитектуре (4+4+2) с поддержкой 20 потоков через технологию Hyper-Threading. Процессор соответствует китайским криптографическим стандартам SM3 и SM4, что указывает на его адаптацию для локального рынка. Ожидается, что графическая подсистема получит GPU Maliang 920 с 10 ядрами, но официальных подробностей о техпроцессе или тепловых характеристиках пока нет.

В ноутбуке на базе Kirin X90 будет поддержка до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6400 с 128-битной шиной (пропускная способность 100 ГБ/с) и до 2 ТБ SSD. Интерфейсы включают три порта USB-4, что соответствует современным стандартам подключения.

Интересно, что кодовое имя «Charlotte Pro» перекликается с процессором Kirin 9010 для смартфона Mate 70 («Charlotte»), что может указывать на общие архитектурные решения, адаптированные под ПК. Однако производительность Kirin X90 в сравнении с аналогами, такими как Intel или AMD, остаётся загадкой.

Huawei не впервые пытается занять нишу на рынке ПК, но это первый случай, когда компания использует собственную SoC и ОС в десктоп-сегменте. Официальные спецификации и цены устройства станут известны 20 мая.