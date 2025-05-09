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Kefir32
Vivo Y300 GT с аккумулятором на 7620 мАч, 90-ваттной зарядкой и Dimensity 8400 вышел в Китае
Vivo Y300 GT оснащён аккумулятором ёмкостью 7620 мАч, поддерживает зарядку мощностью 90 Вт и оснащён процессором Dimensity 8400

Компания Vivo пополнила линейку Y300 моделью GT, которая, как сообщает ресурс Gizmochina, сочетает высокую автономность и производительность в бюджетном сегменте. Смартфон получил 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2800×1260 пикселей, пиковой частотой обновления 144 Гц и сертификатами SGS для снижения мерцания и синего света.

Аппаратной основой стал чипсет MediaTek Dimensity 8400 (4-нм техпроцесс TSMC), дополненный LPDDR5 RAM и накопителем UFS 3.1. Ёмкость аккумулятора достигает рекордных для Vivo 7620 мА·ч, а поддержка 90-ваттной зарядки позволяет быстро восполнять энергию. Функция Direct Power Supply Mode снижает нагрев при высоких нагрузках, например, в играх или при стриминге.

Основная камера включает 50-мегапиксельный сенсор и 2-мегапиксельный датчик глубины, а фронтальный модуль имеет разрешение 16 МП. Смартфон получил усиленный корпус с защитой от влаги и пыли, а также функцию «wet hand touch» для работы в условиях сырости. Дополнительно Vivo Y300 GT оснащён ИК-портом, NFC, двух- и трёхчастотным GPS/BeiDou.

В Китае модель доступна по цене от 1899 юаней ($262) за версию 8/256 ГБ, 2099 юаней ($290) за 12/256 ГБ и 2399 юаней ($331) за 12/512 ГБ. Цвета — Storm Purple и Black Crystal.

Интересно, что Vivo Y300 GT является переименованной версией iQOO Z10 Turbo, вышедшей в апреле 2025 года. Отличия касаются памяти: у Y300 GT установлены LPDDR5 и UFS 3.1 вместо LPDDR5X и UFS 4.1 у Z10 Turbo.

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#смартфон #vivo #смартфон 2025 #vivo y300 gt
Источник: gizmochina.com
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