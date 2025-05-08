HONOR 400 Series представят 22 мая в Лондоне.

Компания HONOR официально объявила о глобальном анонсе смартфонов серии 400, который состоится 22 мая 2025 года в Лондоне. Мероприятие начнётся в 16:00 по британскому времени и будет доступно для онлайн-трансляции. Как следует из тизеров, ключевой особенностью станет 200-мегапиксельная основная камера с AI-оптимизацией.

Серия включает две модели: стандартную HONOR 400 и HONOR 400 Pro. Первая получит плоский AMOLED-экран диагональю 6,55 дюйма (FHD+, 120 Гц, пиковая яркость 5000 нит), процессор Snapdragon 7 Gen 3, двойную камеру (200 МП + 12 МП ультраширокоугольный модуль) и аккумулятор на 5300 мА·ч с защитой IP65. Pro-версия выделяется изогнутым 6,7-дюймовым дисплеем, флагманским чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, тройной камерой (200 МП + 12 МП + 50 МП телеобъектив) и поддержкой 100-ваттной быстрой зарядки.

Оба устройства получат набор AI-функций, включая Google Gemini, Circle to Search, AI Summary для анализа контента, AI Superzoom для съёмки на расстоянии, AI Portrait Snap для портретов и AI Eraser для удаления объектов с фото.

HONOR уже открыла предварительную регистрацию для жителей Великобритании, а продажи стартуют сразу после презентации. Как отмечает ресурс FoneArena, компания также намекает на скорый выход серии в Малайзии и Индии — последние сертификации подтверждают подготовку пяти устройств к запуску на индийском рынке.