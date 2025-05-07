Варианты Oppo Pad SE, цветовые решения подтверждены до запуска.

Компания Oppo объявила о мероприятии 15 мая 2025 года в Китае, где представит смартфоны серии Reno 14, беспроводные наушники Enco Clip и детский планшет Pad SE. Новая модель Pad SE уже доступна для предзаказа на платформах Oppo Mall, JD, Tmall и Douyin, что позволило раскрыть его ключевые характеристики.

Oppo Pad SE получил 11-дюймовый LCD-экран, ориентированный на образовательные задачи, и оснащён аккумулятором ёмкостью 9340 мА·ч. Аппаратной основой стал новый процессор Dimensity G100, а варианты памяти включают комбинации 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. Планшет будет доступен в двух цветах — Starlight Silver и Night Blue — в версии Soft Light Edition. Как предполагается, устройство лишено поддержки сотовых сетей.

Параллельно Oppo готовит к выходу наушники Enco Clip — первые в линейке «клипсы» с открытым дизайном, сохраняющим осведомлённость о окружающем мире. Они поддерживают автоматическую адаптацию левого и правого каналов для удобства использования в моно- или стереорежиме. Технические детали пока не раскрыты.

Смартфоны Reno 14 и Reno 14 Pro получат чипсет Dimensity 8450. Стандартная версия оснащена 6,59-дюймовым дисплеем и 50-мегапиксельной телеобъективом, а Pro-модификация — 6,83-дюймовым экраном и перископным телеобъективом на 50 МП.