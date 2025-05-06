Компания GameSir расширяет линейку геймпадов классическим вариантом.

Компания GameSir анонсировала выход геймпада T3 Lite, сочетающего винтажный дизайн и современные технологии. Модель поступила в продажу 6 мая 2025 года на платформе JD.com по стартовой цене 49,9 юаня ($7), а после окончания акции её стоимость составит 59,9 юаня ($8,3).

Устройство выполнено в симметричном корпусе с матовой текстурой, доступно в серо-бирюзовом и чёрно-красном вариантах. Клавиши ABXY изготовлены с использованием двойного литья и прозрачных вставок, что повышает их износостойкость. На обратной стороне расположены две программируемые макро-клавиши для настройки сложных комбинаций.

Геймпад поддерживает проводное подключение с задержкой 2 мс и частотой опроса 1000 Гц, обеспечивая мгновенную реакцию в играх. В его основе — джойстики на эффекте Холла с ресурсом 500 000 циклов, линейные триггеры с углеродной мембраной (аналогичные PS5) и вибрационные моторы типа «маятник», как у Xbox. Модель совместима с PC, Steam, Switch, Android и iOS, автоматически переключаясь между режимами.