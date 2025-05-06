SilverStone предлагает новый вариант корпуса для тех, кто предпочитает что-то отличающееся от обычных башенных корпусов.

Компания SilverStone, ранее выпустившая ретро-корпус FLP01 в стиле японских ПК 90-х, анонсировала новую модель Crown 04, ориентированную на энтузиастов DIY, предпочитающих компактные горизонтальные решения вместо традиционных башенных корпусов.

Crown 04 выполнен из стали с фасадной панелью из алюминия с матовой текстурой, что придаёт ему элегантный и современный вид. Габариты корпуса — 440×239×458 мм при объёме 48,16 литров, что соответствует стандарту 5U. Он поддерживает материнские платы форматов SSI-EEB, E-ATX и меньше, а также предлагает 8 слотов расширения.

Корпус совместим с кулерами высотой до 180 мм, блоками питания длиной до 208 мм (включая PS2/ATX и Mini Redundant) и видеокартами длиной до 400 мм. При использовании штатного крепления для GPU высота последней может достигать 159 мм, а без него — 198 мм.

Для хранения данных предусмотрены 2 отсека под 3,5-дюймовые накопители и 3 под 2,5-дюймовые. Система охлаждения включает три предустановленных 120-мм вентилятора на левой панели (занимают 7-й и 8-й слоты расширения), а также поддерживает установку двух 140-мм вентиляторов или радиаторов 280/360 мм. Верхняя панель рассчитана на три 120-мм вентилятора или 360-мм радиатор.

Особенностью Crown 04 стала выдвижная крышка на фронтальной панели: справа под ней расположены порты ввода-вывода (USB-C, четыре USB-A 5 Гбит/с и комбинированный аудиоразъём), а слева — регулируемые LED-индикаторы и кнопка включения.

SilverStone пока не раскрыла цены на новинку, однако её предшественник FLP01 дебютировал в Китае с ценником 2899 юаней ($400).