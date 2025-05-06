Lenovo Legion Tab Gen 4 будет представлен в Китае 8 мая 2025 года.

Lenovo готовится представить в Китае 8 мая 2025 года новый игровой планшет Legion Tab Gen 4, который выйдет на глобальном рынке под названием Y700 4th generation. Как сообщили в компании, устройство получит значительные апгрейды по сравнению с предшественником, включая переход на более быструю память LPDDR5X Ultra и хранилище UFS 4.1.

Эти изменения, по заявлению Lenovo, обеспечат прирост производительности: вдвое выше, чем у второго поколения планшета, и на 36% лучше, чем у Legion Tab Gen 3 и iPad mini 7. Напомним, предыдущая модель оснащалась «обычной» LPDDR5X и UFS 4.0.

В основе Legion Tab Gen 4 лежит флагманский процессор Snapdragon 8 Elite, дополненный системой охлаждения с паровой камерой площадью 12 000 мм2. Это должно обеспечить стабильную работу в ресурсоёмких играх и приложениях.

Помимо аппаратных улучшений, планшет получил увеличенную батарею, улучшенный дисплей и слот для карт памяти, который вернулся после отсутствия в прошлых версиях.

Ожидается, что стартовая цена устройства в Китае составит около 3500 юаней ($480), что на $80 выше, чем у Legion Tab Gen 3 при его дебюте. Глобальный релиз и детали доступности пока не раскрыты.