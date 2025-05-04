Лазерный проектор Hisense Vidda C Series выходит на рынок 8 мая.

Компания Hisense анонсировала презентацию новых лазерных проекторов линейки Vidda C, запланированную на 8 мая. Как заявляет производитель, устройства получат «профессиональную сертификацию, качество изображения как в кинотеатре, мощные характеристики и ультраширокий фокусный диапазон». Точные технические параметры новинок пока не раскрываются, однако ожидается, что они станут развитием прошлогодней модели Vidda C2 Pro, представленной в тот же день в 2024 году.

Напомним, Vidda C2 Pro позиционировался как первый проектор с трёхцветным лазером, сертифицированный по стандартам IMAX ENHANCED и FILMMAKER MODE. Устройство оснащалось оптическим зумом 0.9–1.5:1 с сохранением 4K-разрешения на всех дистанциях, процессором MediaTek MT9679 и яркостью 2600 CVIA люмен. Среди особенностей — поддержка HDMI 2.1, MEMC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Новая модель, вероятно, сохранит технологию Vi-LPU для чистого лазерного изображения, но может получить усовершенствования в области яркости, контрастности или энергоэффективности. Акцент на «реальной яркости без завышения» в анонсе указывает на возможное ужесточение стандартов измерения, что стало трендом индустрии после критики «виртуальных» люменов у конкурентов.

Стартовая цена прошлогодней C2 Pro составляла 9499 юаней (около $1300), однако новая версия, учитывая рыночные тренды, может оказаться дороже. Официальные подробности станут известны в ходе презентации, которая традиционно пройдет в формате онлайн-трансляции.