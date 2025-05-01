Audio Overviews — это инструмент, который превращает текстовые материалы пользователя в аудиозаписи, похожие на подкасты. Информация озвучивается и обсуждается в формате диалога.

Компания Google сообщила о расширении языковой поддержки функции Audio Overviews в сервисе NotebookLM, которая преобразует загруженные документы в аудио-конспекты в формате подкастов. Теперь инструмент доступен на более чем 50 языках, включая русский, хинди, турецкий и другие. Как сообщается, обновление призвано упростить изучение материалов на разных языках и поддержать мультиязычные проекты.

Audio Overviews, работающие на базе аудиотехнологии Gemini, позволяют создавать устные сводки из текстов, видео или статей. Новая опция «Язык вывода» даёт пользователям гибкость выбирать язык для аудио и текстовых ответов. Например, преподаватель может загрузить материалы на итальянском, японском и английском, а NotebookLM сгенерирует аудио-урок на выбранном учениками языке.

Инженер Google Labs Майкл Чен подчеркнул, что обновление делает сервис доступнее для глобальной аудитории. Менеджер программ Ариэль Фокс отметила, что это «ранний этап» развития функции, и команда продолжит доработки на основе обратной связи.

NotebookLM, запущенный в 200+ странах в 2024 году, позиционируется как инструмент для образования и исследований. Обновлённая функция уже доступна на сайте сервиса. Пользователи могут экспериментировать с созданием многоязычных конспектов, сравнивать источники и улучшать понимание сложных тем.