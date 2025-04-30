Впервые Chuwi AuBox был представлен в феврале 2025 года, а сейчас новинка уже доступна для покупки.

Компания Chuwi начала продажи компактного ПК AuBox, представленного в феврале 2025 года. Устройство построено на процессоре AMD Ryzen 7 8745HS (линейка Hawk Point) с 8 ядрами Zen 4 и тактовой частотой до 4,9 ГГц. В отличие от модели 8845HS, здесь отсутствует NPU, что ограничивает возможности ИИ-задач, но Radeon 780M обеспечивает комфортный гейминг в 1080p на средних настройках.

AuBox оснащён портом USB4 для подключения внешней видеокарты (например, GMKtec AD-GP1), хотя отсутствие OCuLink может разочаровать энтузиастов. Среди интерфейсов также выделяются HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, два порта USB 3.2 Gen 2 Type-A и два Ethernet 2.5 Гбит/с. Система охлаждения рассчитана на TDP до 65 Вт, что гарантирует стабильность при длительных нагрузках.

Базовая конфигурация на AliExpress включает 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD, но пользователи могут расширить память до 32 ГБ и установить два накопителя PCIe 4.0. Цена стартует от $449, что на $20 дешевле аналога GMKtec.