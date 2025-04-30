Sony перенесла анонс Xperia 10 VII на октябрь, перепозиционируя смартфон в средний сегмент

Компания Sony отложила выход смартфона Xperia 10 VII с мая на октябрь 2025 года, согласно утечкам от инсайдеров Spektykles (форум Esato) и сообщества Sony Fans Vietnam. Как сообщает Gizmochina, причина задержки может быть связана с пересмотром позиционирования модели — вместо бюджетного уровня устройство займёт нишу между Xperia 10 и 5 сериями, возможно, с повышенной ценой.

Ожидается, что Xperia 10 VII сохранит 6,1-дюймовый OLED-экран с соотношением сторон 21:9 и разрешением FHD+, но добавит частоту обновления 120 Гц. Начинка включает процессор Snapdragon 6 Gen 4, 8 ГБ оперативной памяти и основную камеру на 50 Мп. Ёмкость аккумулятора вырастет до 5000 мА·ч, а фирменная кнопка спуска затвора вернётся в дизайн.

Ранее Sony анонсировала флагман Xperia 1 VII на 15 мая, но теперь Xperia 10 VII дебютирует отдельно. Аналитики предполагают, что бренд пытается усилить конкурентоспособность в среднем сегменте, где доминируют Xiaomi и Samsung. Однако рост цены может осложнить продвижение, учитывая исторически низкие продажи линейки Xperia 10.

Официальных комментариев от Sony пока нет. Если слухи подтвердятся, релиз Xperia 10 VII состоится в октябре с ориентиром на рынки Европы и Азии.