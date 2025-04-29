Дебют намечен на 15 мая, но цены и характеристики стали известны уже сейчас

За день до официального анонса Huawei Watch 5 в сеть утекли детали о другой новинке бренда — бюджетных умных часах Watch Fit 4.

Согласно данным европейского ритейлера Bigbox, устройство получит 1,82-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 408×408 пикселей, защиту от воды по стандарту 5ATM (до 50 метров) и поддержку Bluetooth-звонков благодаря встроенному микрофону и динамику.

В списке возможностей устройства — мониторинг пульса, уровня кислорода в крови (SpO₂) и автономность до 10 дней на одном заряде с поддержкой беспроводной зарядки. Модель позиционируется как доступная альтернатива флагманской линейке, сохраняя ключевые функции для здоровья и фитнеса.

Версия Watch Fit 4 Pro, согласно утечкам, добавит электрокардиограмму (ECG) и измерение температуры кожи, но её цена в Европе составит 279 евро против 169 евро за базовую версию. Обе новинки представят 15 мая 2025 года.

Ранее слухи указывали, что Watch Fit 4 унаследует прямоугольный дизайн предшественника с тонким корпусом и сменными ремешками. Анонс ожидается в рамках мероприятия Huawei, где также покажут Watch 5.