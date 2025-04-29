Любителям мощного звука в экстремальных условиях посвящается

Компания Sony открыла продажи портативных Bluetooth-колонок под названием ULT Field 3 и ULT Field 5, представленных в начале апреля.

По словам компании, устройства ориентированы на любителей мощного звука в экстремальных условиях. Обе модели уже доступны для покупок по цене 1399 юаней (~$193) и 2299 юаней (~$318) соответственно. Устройства сочетают компактный дизайн, защиту от воды и пыли по стандарту IP67, а также фирменные режимы усиления басов ULT.

Младшая модель ULT Field 3 оснащена средне-низкочастотным драйвером 83×46 мм, купольным твитером 20 мм и пассивным излучателем. Пиковое звуковое давление достигает 85 дБ, а специальная кнопка ULT активирует режим с расширенными низкими частотами, имитирующий звучание крупной акустики. Автономность — до 24 часов, за 10 минут подзарядка добавляет 2 часа работы. Колонка выдерживает падения благодаря сертификации MIL-STD-810H и поддерживает обратную зарядку через USB.

Флагманская ULT Field 5 усиливает формулу двумя твитерами по 46 мм, вуфером 107×79 мм и боковыми пассивными излучателями. Звуковое давление — до 91 дБ, а максимальная мощность в режиме без подключения к сети — 110 Вт. Здесь реализовано два режима баса: ULT1 для глубоких низов и ULT2 для яркого динамичного звучания.

Модель получила Bluetooth 5.3 с поддержкой кодеков LDAC для передачи аудио без потерь, разъём 3.5 мм для высококачественного источника и RGB-подсветку, с синхронизацией через приложение Sony Sound Connect.

Обе модели позволяют объединять до 100 устройств в системе Party Connect или создавать стереопару. ULT Field 5 предлагает 25 часов автономности, продвинутый режим заботы о батарее и АЦП 24 бит/48 кГц. В комплекте — наплечный ремень для удобной переноски.