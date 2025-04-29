Представлен 18-дюймовый игровой ноутбук с RTX 5090, 64 ГБ оперативной памяти и SSD-накопителем на 4 ТБ.

Image: Medion

Немецкий бренд Medion анонсировал флагманский игровой ноутбук Erazer Beast 18 X1 — одну из самых крупных и мощных моделей в мире. Устройство оснащено 18-дюймовым IPS-экраном с соотношением сторон 16:10, разрешением 2560×1600 пикселей и частотой обновления 240 Гц. Панель охватывает 100% цветового пространства sRGB, что делает её пригодной не только для игр, но и для профессиональной работы с графикой.

Сердцем новинки стал процессор Intel Core Ultra 9 275HX с 24 ядрами и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU с 24 ГБ памяти GDDR7 и TGP 175 Вт. Конфигурация дополняется 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и накопителем PCIe 5.0 SSD объёмом 4 ТБ. По заявлению производителя, производительность ноутбука превосходит многие настольные ПК.

Корпус толщиной 1,2 дюйма (3 см) выполнен из алюминия, а вес устройства достигает 3,66 кг. Среди особенностей — подсветка клавиатуры RGB, модуль Wi-Fi 7, порт Thunderbolt 5, три разъёма USB-A, HDMI 2.1 и слот для карт памяти SDXC. Проводное соединение обеспечивается Ethernet-портом с пропускной способностью 2,5 Гбит/с.

Image: Medion

Старт продаж Erazer Beast 18 X1 в Европе запланирован на май 2025 года. Базовая версия с RTX 5080 оценивается в 3699 евро, тогда как топовая конфигурация с RTX 5090, 64 ГБ RAM и 4 ТБ SSD обойдётся в 4999 евро.