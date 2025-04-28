Компания Xiaomi расширила экосистему умного дома, представив линейку продвинутых очистителей воды Mijia Water Purifier Pro Dual-Outlet. В серию вошли две модели — 1200G и 1600G, доступные в Китае по предзаказу с доставкой с 8 мая. Устройства отличаются раздельными магистралями для питьевой и бытовой воды, что позволяет одновременно получать фильтрованную воду высшего качества и обработанную жидкость для хозяйственных нужд, например, мытья овощей.
Младшая модель 1200G оснащена импортной RO-мембраной и активированным углём из кокосовой скорлупы, обеспечивая скорость подачи чистой воды до 3,2 л/мин — наполнение 150-миллилитровой чашки занимает 2,5 секунды. Для бытовых задач скорость потока достигает 5–8 л/мин. Увеличенный на 32% PPC-фильтр улучшает производительность и долговечность системы.
Флагманская версия 1600G комплектуется японской RO-мембраной Toray с начальной скоростью потока 4,71 л/мин (98% эффективности опреснения) и сенсорным смесителем с защитой IPX7. Наполнение 150 мл происходит за 1,9 секунды. Обе модели получили технологию Zero Stale Water 3.0 для автоматической промывки труб свежей водой и поддержку управления через приложение Mi Home — пользователи могут отслеживать уровень TDS, остаток ресурса фильтров, настраивать объём подачи от 300 мл до 20,9 л.
Ресурс RO-фильтров в обеих версиях рассчитан на 6 лет, а водосбережение достигает 72,7% у 1200G и 67,6% у 1600G. Шестикамерный малошумный насос с сертификатом «Green Sound» снижает уровень шума, что важно для кухонь и домашних офисов. Стоимость стартует от 2599 юаней ($360) для 1200G и 2999 юаней ($415) для 1600G. Гарантия на ключевые компоненты — 5 лет.