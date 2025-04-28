Компания Xiaomi выпустила новые умные очистители воды Mijia, которые можно контролировать через мобильное приложение. Эти устройства оснащены фильтром, способным прослужить до шести лет.

Компания Xiaomi расширила экосистему умного дома, представив линейку продвинутых очистителей воды Mijia Water Purifier Pro Dual-Outlet. В серию вошли две модели — 1200G и 1600G, доступные в Китае по предзаказу с доставкой с 8 мая. Устройства отличаются раздельными магистралями для питьевой и бытовой воды, что позволяет одновременно получать фильтрованную воду высшего качества и обработанную жидкость для хозяйственных нужд, например, мытья овощей.

Младшая модель 1200G оснащена импортной RO-мембраной и активированным углём из кокосовой скорлупы, обеспечивая скорость подачи чистой воды до 3,2 л/мин — наполнение 150-миллилитровой чашки занимает 2,5 секунды. Для бытовых задач скорость потока достигает 5–8 л/мин. Увеличенный на 32% PPC-фильтр улучшает производительность и долговечность системы.

Флагманская версия 1600G комплектуется японской RO-мембраной Toray с начальной скоростью потока 4,71 л/мин (98% эффективности опреснения) и сенсорным смесителем с защитой IPX7. Наполнение 150 мл происходит за 1,9 секунды. Обе модели получили технологию Zero Stale Water 3.0 для автоматической промывки труб свежей водой и поддержку управления через приложение Mi Home — пользователи могут отслеживать уровень TDS, остаток ресурса фильтров, настраивать объём подачи от 300 мл до 20,9 л.

Ресурс RO-фильтров в обеих версиях рассчитан на 6 лет, а водосбережение достигает 72,7% у 1200G и 67,6% у 1600G. Шестикамерный малошумный насос с сертификатом «Green Sound» снижает уровень шума, что важно для кухонь и домашних офисов. Стоимость стартует от 2599 юаней ($360) для 1200G и 2999 юаней ($415) для 1600G. Гарантия на ключевые компоненты — 5 лет.