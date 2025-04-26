Представлены наушники VS601 с шумоподавлением и временем автономной работы до 50 часов.

Компания Noise запустила в Индии полностью беспроводные наушники Buds VS601. Модель выделяется прозрачной крышкой кейса и металлизированным покрытием на корпусе самих наушников. Устройства оснащены 10-мм динамиками с технологией SonicBlend, которая, по заявлению производителя, обеспечивает глубокие басы и чёткий звук для музыки, подкастов и фильмов.

Buds VS601 поддерживают подключение к двум устройствам одновременно через Bluetooth 5.3 и технологию HyperSync для быстрого сопряжения. Режим низкой задержки синхронизирует аудио и видео в играх и при стриминге. Четыре микрофона с ENC снижают фоновый шум во время звонков.

Производитель заявляет о 50 часах автономности с кейсом. 10-минутная зарядка обеспечивает 2,5 часа воспроизведения благодаря функции Instacharge. Наушники защищены по стандарту IPX5 от пота и дождя.

Buds VS601 доступны в пяти цветах: Graphite Black, Cobalt Blue, Copper Brown, Emerald Green и Silver Grey. Цена составляет $14 (~1200 рублей). В комплекте предусмотрена годовая гарантия.