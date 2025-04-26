Новый кондиционер Mijia Air Conditioner Pro может нагревать или охлаждать помещение.

Компания Xiaomi представила в Китае умный вертикальный кондиционер Mijia Fresh Air Air Conditioner Pro мощностью 3 л.с. Устройство предназначено для помещений площадью 30–40 м2 и поддерживает нагрев и охлаждение с регулируемым воздушным потоком до 245 м3/ч.

Кондиционер оснащён четырьмя независимыми зонами обдува, которые можно настраивать через приложение. Интегрированные датчики определяют местоположение людей в комнате, автоматически направляя воздух в нужную зону или избегая прямого потока. Угол подачи воздуха достигает 160, обеспечивая равномерное распределение температуры.

Модель работает под управлением HyperOS, что позволяет синхронизировать её с другими устройствами экосистемы Xiaomi. Доступно удалённое управление через смартфон, голосовые команды и OTA-обновления. Кондиционер соответствует классу энергоэффективности 1 в Китае. Габариты внутреннего блока — 1863×340×441 мм.

Стартовая цена Mijia Fresh Air Pro составляет 9999 юаней (~1372 доллара или примерно 124 000 рублей по текущему курсу). По данным Xiaomi, выход устройства на рынки Европы и других регионов пока не планируется.