Калькулятор Casio fx-CG100 ClassWiz имеет более 2900 функций для решения простых и сложных математических задач.

Компания Casio начала продажи в США графического калькулятора fx-CG100 ClassWiz. Устройство с цветным экраном поддерживает программирование на MicroPython, что позволяет создавать приложения для решения задач, не охваченных встроенными функциями. Калькулятор включает более 2900 математических операций, от базовой алгебры до продвинутого анализа, а также инструменты для работы с 2D/3D-графиками, включая анимацию переменных и визуализацию пересечений трёхмерных объектов.

Модель оснащена функционалом для статистического анализа с возможностью создания таблиц до 26 столбцов и 999 строк. Дополнительные возможности включают финансовые расчёты, конвертер единиц, таблицу Менделеева и физические константы. Для интеграции с ПК предусмотрен импорт и экспорт файлов в форматах .py, .csv и .bmp. В режиме экзамена (Exam Mode) блокируется доступ к пользовательским приложениям, что разрешает использование устройства на стандартизированных тестах SAT, ACT и AP.

Casio также предлагает преподавателям бесплатный эмулятор ClassPad Workspace для демонстрации задач на проекторе. Калькулятор доступен на официальном сайте за $119,99, а вскоре появится на Amazon. Учебные заведения могут запросить оптовые скидки через Casio Education.

Новинка продолжает линейку ClassWiz, сочетающую функциональность с доступностью. По словам производителя, fx-CG100 помогает студентам осваивать сложные концепции через интерактивную визуализацию и программирование.