Манипуляторы уже поступили в свободную продажу в Китае

Китайский бренд Rapoo запустил продажи обновлённых игровых мышей VT3 и VT3 MAX второго поколения. Модели, обладая весом всего в 53 грамма, позиционируются как одни из самых лёгких в своём классе. В их основе лежит новый чипсет Nordic 54L15, заменивший предыдущий Realtek, и улучшенные сенсоры.

Rapoo VT3:

Сенсор PixArt 3398;

Механические микропереключатели Omron;

Поддержка двойной частоты опроса 8 КГц (по проводу и беспроводному соединению) с временем отклика 0,125 мс.

Rapoo VT3 Max более продвинута:

Модифицированный сенсор PixArt 3950 Ultimate

Максимальный DPI составляет 45 000 (против 30 000 у предыдущего поколения)

Механические переключатели заменены оптическими.

Обе версии оснащены аккумулятором на 800 мА·ч, обеспечивающим от 110 до 500 часов работы. Дизайн асимметричный, оптимизированный под правую руку и крупные ладони. Корпуса стандартной серии доступны в чёрном, белом и розовом цветах, а MAX — только в чёрном и белом.

По заявлению Rapoo, новинки ориентированы на киберспортсменов и энтузиастов, требующих минимальной задержки и эргономичности.

Рекомендованные цены составляют 199 юаней (~2300 рублей) за чёрный/белый, 229 юаней (~2650 рублей) за розовый для Rapoo VT3 и 309 юаней (~3570 рублей) для Rapoo V3 Max.

Новинки уже появились на китайских площадках, включая JD.com, а, учитывая свободную доступность многих продуктов Rapoo в российской рознице, появление их в России — вопрос явно ближайшего времени.