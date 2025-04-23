Представлена экшн-камера Insta360 X5 8K 360° с чипом искусственного интеллекта.

Компания Insta360 анонсировала новую экшн-камеру X5 — преемницу модели X4. Устройство, ориентированное на съемку в формате 360, получило обновленную аппаратную платформу, включая трёхкомпонентную систему AI-чипов и сенсоры размером 1/1,28 дюйма. По заявлению производителя, это позволяет снимать видео в разрешении 8K при 30 кадрах в секунду с улучшенной детализацией и сниженными шумами.

Ключевым нововведением стал режим PureVideo, использующий искусственный интеллект для оптимизации динамического диапазона и стабилизации изображения в условиях слабого освещения. Активный HDR теперь поддерживает запись в 5,7K при 60 fps, а функция InstaFrame Mode одновременно сохраняет плоский ролик для быстрой публикации и полную 360-версию для постобработки.

В конструкции X5 сделан упор на долговечность: объективы из закаленного стекла защищены от повреждений и могут заменяться пользователем. Камера соответствует стандарту водонепроницаемости IP68 (до 15 метров), оснащена встроенным ветрозащитным экраном и магнитным креплением для быстрой смены аксессуаров. Аккумулятор ёмкостью 2400 мА·ч обеспечивает до 185 минут записи в режиме Endurance (5,7K) и заряжается до 80% за 20 минут.

Программные улучшения включают обновленное приложение Insta360 с облачным редактором через сервис Insta360+, голосовое управление 2.0 и распознавание жестов. Функции FlowState Stabilization и 360 Horizon Lock сохраняют стабилизацию даже при экстремальных ракурсах.

Стартовая цена Insta360 X5 составляет $549,99.