Google приостанавливает планы по удалению сторонних файлов cookie из Chrome

Корпорация Google объявила о решении сохранить поддержку сторонних файлов cookie в браузере Chrome, отказавшись от ранее анонсированной инициативы по их полному блокированию. Как заявил вице-президент направления Privacy Sandbox Энтони Чавес, текущая система, позволяющая пользователям вручную включать или отключать сторонние куки через настройки конфиденциальности, останется без изменений. Новые всплывающие окна для управления отслеживанием внедрять не планируется.

Решение стало результатом многолетних консультаций с разработчиками, рекламодателями, издателями и регуляторами. По словам Чавеса, мнения участников экосистемы остаются противоречивыми: одни выступают за усиление приватности, другие — за сохранение текущей модели монетизации контента. «Инициатива Privacy Sandbox должна обеспечивать баланс между приватностью пользователей и поддержкой рекламного рынка», — подчеркнул он.

Напомним, проект Privacy Sandbox был запущен в 2020 году с целью создания альтернатив трекингу без ущерба для цифровой экономики. Google намеревалась последовать примеру Firefox и Safari, полностью заблокировав сторонние куки, но столкнулась с критикой и замедлением темпов развития технологии. Например, инструмент Topics API, классифицирующий интересы пользователей на основе истории браузера, до сих пор не получил широкого внедрения.

Параллельно компания анонсировала обновления режима инкогнито, который с 2025 года получит расширенные механизмы защиты IP-адресов и блокировки отслеживания. Также в Chrome останутся функции Safe Browsing, проверки безопасности и встроенный менеджер паролей.

В ближайшие месяцы Google планирует представить обновленную дорожную карту развития Privacy Sandbox, акцентируя роль API в создании «функционального и приватного интернета». По словам Чавеса, текущие изменения отражают эволюцию подходов к безопасности под влиянием ИИ и регуляторных требований.