Презентация состоится 28 апреля в 19:00 по местному времени в Китае. Устройства позиционируются как конкуренты линейки Redmi Turbo 4.

Компания iQOO подтвердила запуск новой серии смартфонов Z10 Turbo, включающей модели Z10x, Z10 Turbo и Z10 Turbo Pro. Презентация состоится 28 апреля в 19:00 по местному времени в Китае. Устройства позиционируются как конкуренты линейки Redmi Turbo 4, предлагая топовую начинку в среднем ценовом сегменте.

Флагманская версия Z10 Turbo Pro получит процессор Snapdragon 8s Gen 4, изготовленный по 4-нм техпроцессу TSMC с архитектурой «все ядра — большие». По заявлению производителя, чип превосходит Snapdragon 8 Gen 3 и MediaTek Dimensity 9300+. Базовая модель Z10 Turbo оснащена Dimensity 8400, аналогичным Redmi Turbo 4 Pro.

Дизайн серии продолжает стилистику Z9 Turbo с акцентом на эргономику. Доступные цвета: Starry Black, Desert, Burn Orange и Cloud White. Ожидается, что цены составят от 2000 до 2500 юаней (~$275–340).

Согласно утечкам, Z10 Turbo получит 6,78-дюймовый 1,5K OLED-экран с частотой 144 Гц, сканер отпечатков в дисплее, батарею 7600 мА·ч с поддержкой 90-ваттной зарядки и двойную камеру (50 МП с OIS + 2 МП). Версия Pro отличается Snapdragon 8s Gen 4, аккумулятором 7000 мА·ч на 120 Вт и основной камерой 50 МП + 8 МП.

Отдельно упомянут смартфон iQOO Z10 с процессором Snapdragon 7 Gen 4, релиз которого запланирован на вторую половину 2025 года. Пока серия Z10 Turbo ориентирована на китайский рынок, но не исключен выход в других регионах вслед за Redmi Turbo 4.