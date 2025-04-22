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Kefir32
Honor представила смартфон X60 GT с Snapdragon 8+ Gen 1, AMOLED 120 Гц и батареей 6300 мАч
Представлен Honor X60 GT с процессором Snapdragon 8+ Gen 1, экраном AMOLED с частотой 120 Гц и аккумулятором ёмкостью 6300 мАч.

Компания Honor анонсировала в Китае смартфон X60 GT — новинку, сочетающую флагманскую начинку и ёмкий аккумулятор. Модель оснащена 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2664 × 1200 пикселей, частотой обновления 120 Гц и поддержкой 10-битных цветов. Пиковая яркость достигает 5000 кд/м2, а технология ШИМ-диммирования 3840 Гц снижает нагрузку на глаза. Защита по стандарту IP65, толщина корпуса — 7,7 мм, вес — 193 грамма.

Сердцем X60 GT стал процессор Snapdragon 8+ Gen 1, работающий в паре с оперативной памятью до 16 ГБ и хранилищем до 512 ГБ. Аккумулятор ёмкостью 6300 мА·ч с поддержкой 80-ваттной зарядки восполняет заряд с 0 до 100% за 45 минут благодаря технологии Qinghai Lake.

Основная камера включает 50-МП сенсор с оптической стабилизацией и 2-МП датчик глубины резкости. Фронтальная камера — 16 МП. Смартфон работает на MagicOS 9.0 (на базе Android 15) и оснащён сканером отпечатков в экране. Среди особенностей — NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, двухдиапазонный GPS и разъём 3,5 мм.

X60 GT доступен в цветах Titanium Shadow Silver, Titanium Shadow Blue и Phantom Night Black. Стартовая цена за версию 12/256 ГБ — 1799 юаней (~$246), топовая модификация 16/512 ГБ стоит 2399 юаней (~$330). О выходе за пределы Китая не сообщается.

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#honor #honor x60 gt
Источник: gizmochina.com
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