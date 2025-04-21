В этом году Samsung планирует расширить линейку складных устройств доступной моделью.

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Компания Samsung приступила к подготовке массового выпуска новых складных смартфонов — Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. Согласно данным южнокорейских источников, производство устройств стартует в мае, а официальная презентация запланирована на июль 2025 года. Параллельно Samsung рассматривает возможность анонса более доступной модели Galaxy Z Flip FE, однако её релиз может быть перенесён на четвёртый квартал, чтобы избежать конкуренции с флагманами.

OLED-панели для новинок уже начали изготавливать на заводах Samsung Display. В ближайшие недели компоненты поступят на производственные линии Samsung Electronics во Вьетнаме, где осуществляется сборка устройств для глобального рынка, включая США.

Инсайдеры также сообщают о разработке трискладывающегося смартфона, но его выпуск в 2025 году остаётся под вопросом. Основной акцент в этом году будет сделан на расширении линейки за счёт Galaxy Z Flip FE — бюджетной версии с упрощёнными характеристиками, призванной привлечь новую аудиторию.

Ожидается, что Samsung сохранит традиционный цикл анонсов, представив Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 летом, а FE-модель — ближе к концу года. Детали технических особенностей и ценовой политики пока не раскрываются.