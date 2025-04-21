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Kefir32
Baseus представила ультратонкие Power Bank PicoGo с беспроводной зарядкой Qi2 и системой охлаждения
Компания Baseus делает большую ставку на компактные зарядные устройства, выпустив ультратонкие магнитные зарядные устройства PicoGo Qi2.

Компания Baseus анонсировала серию портативных аккумуляторов PicoGo Ultra-Slim Qi2 Magnetic Power Banks, сочетающих минималистичный дизайн и поддержку беспроводной зарядки стандарта Qi2. Линейка включает три модели: AM41 Ultra-Slim (5000 мА·ч), AM31 Ultra Mini с откидной подставкой (5000 мА·ч) и AM41 Qi2 Magnetic Power Bank (10 000 мА·ч).

Устройства толщиной с кредитную карту оснащены магнитами для точного крепления к смартфонам, включая iPhone. Беспроводная зарядка Qi2 обеспечивает мощность до 15 Вт, а проводная — 20 Вт для моделей на 5000 мА·ч и 27 Вт для версии на 10 000 мА·ч. Производитель подчеркивает трёхуровневую систему охлаждения: корпус из алюминиевого сплава, графеновое покрытие для рассеивания тепла (площадь 5119 мм2) и ИИ-чип, отслеживающий температуру 18 000 раз в час.

Модель AM31 выделяется встроенной подставкой для удобного позиционирования смартфона во время зарядки — идеально для просмотра видео или видеозвонков. Все устройства выполнены в алюминиево-силиконовом корпусе с закруглёнными краями, улучшающими эргономику.

Стартовая цена составляет $26,99 для аккумуляторов на 5000 мАч и $39,99 для версии на 10 000 мАч.

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#baseus #power bank #повербанк #внешние аккумуляторы #повербанк baseus
Источник: gizmochina.com
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