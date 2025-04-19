Glacier доступен в трёх размерах и поддерживает солнечную зарядку для экологичного использования.

Компания EcoFlow анонсировала Glacier Classic — гибридное устройство, сочетающее портативный холодильник и зарядную станцию для активного отдыха. Новинка, доступная в трёх размерах (35, 45 и 55 литров), способна охлаждать до 90 банок напитков и одновременно заряжать гаджеты через USB-C с мощностью до 100 Вт. В основе устройства — аккумулятор ёмкостью 298 Втч, поддерживающий зарядку от солнечных панелей, сети переменного тока, USB-C или автомобильного прикуривателя (с опциональным адаптером).

Модель на 35 литров поддерживает температуру до +3,9 C (39 F) до 43 часов, а версии на 45 и 55 литров — до 39 часов. Более крупные модификации также позволяют замораживать продукты и разделять отсеки для одновременного охлаждения и заморозки. Управлять настройками и отслеживать температуру в режиме реального времени можно через мобильное приложение EcoFlow, которое предупредит пользователя, если показатель превысит +5 C (41 F) более чем на 10 минут.

Предзаказы на Glacier Classic стартуют 18 апреля на сайте EcoFlow, а официальные продажи начнутся 25 апреля через Amazon и фирменный онлайн-магазин. Рекомендуемая цена составляет $799, $899 и $1199 для версий 35L, 45L и 55L соответственно. Производитель акцентирует внимание на экологичности решения, совместимого с возобновляемыми источниками энергии, что делает его идеальным для кемпинга, пикников и путешествий.