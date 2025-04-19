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Kefir32
Motorola Edge 60 получит 6,7-дюймовый OLED-экран 1,5K, 50-МП камеру и аккумулятор на 5200 мАч
В сети появились рендеры и характеристики смартфона edge 60, преемника прошлогоднего edge 50.

Компания Motorola готовится представить новые смартфоны серий Edge 60 и Razr 60 на глобальном мероприятии 24 апреля. За несколько дней до анонса в сеть попали рендеры и технические характеристики базовой модели Edge 60, преемника Edge 50, благодаря инсайдеру Эвану Блассу (Evan Blass, @evleaks). Устройство получит изогнутый pOLED-дисплей диагональю 6,7 дюйма с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, что обещает повышенную плавность интерфейса и детализацию изображения.

В отличие от предшественника, оснащённого процессором Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, Edge 60 будет работать на чипе MediaTek Dimensity 7300. Ранее ходили слухи об использовании Dimensity 7400, но окончательный выбор остановился на более доступной платформе. Основная камера смартфона включает 50-МП сенсор Sony LYTIA 700C с оптической стабилизацией (OIS), сверхширокоугольный модуль и 3-кратный телеобъектив. Для селфи предусмотрена 50-МП фронтальная камера — редкость для устройств среднего класса.

Объём оперативной памяти составит 12 ГБ с возможностью расширения до 24 ГБ за счёт виртуальной технологии, а встроенный накопитель вместит 512 ГБ данных. Ёмкость аккумулятора увеличилась до 5200 мАч против 5000 мАч у Edge 50, при сохранении поддержки быстрой зарядки мощностью 68 Вт. Заявлено соответствие стандарту MIL-810H, гарантирующему устойчивость к ударам и вибрациям, а также степень защиты IP69 от пыли и воды.

Официальный прайс-лист Motorola Edge 60 станет известен после презентации, которая состоится на следующей неделе. Аналитики предполагают, что компания сделает ставку на баланс производительности и цены, чтобы укрепить позиции в сегменте премиум-среднего уровня.

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#смартфон #motorola #смартфон 2025 #motorola edge 60
Источник: fonearena.com
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