Nubia подтвердила анонс Z70S Ultra Photographer Edition с 35-мм объективом и поддержкой внешних линз

Компания Nubia объявила дату презентации смартфона Z70S Ultra Photographer Edition — 28 апреля 2025 года в Китае. Новинка, ориентированная на любителей фотографирования, получит 35-мм основной объектив пятого поколения и сенсор, сопоставимый по размеру с 1-дюймовым модулем Xiaomi 15 Ultra. Диаметр линзы увеличен для улучшения светосилы и детализации.

Ранее в сети появились изображения Imaging Kit — набора аксессуаров, включающего 400-мм внешний объектив, съёмную консоль управления с дисками и кнопкой спуска, а также расширяемый оптический комплект. Это позволяет превратить смартфон в аналог профессиональной камеры.

Сертификация MIIT для модели NX737J подтвердила дизайн, схожий с Nubia Z70 Ultra: безрамочный экран с подэкранной фронтальной камерой и блоком основной камеры с красным акцентом. Ожидается, что Z70S Ultra унаследует 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 4 и аккумулятор на 6000 мА·ч.

Nubia также анонсировала поддержку 50-кратного зума, хотя детали (оптический/гибридный) не уточняются. Точные характеристики и цена станут известны на презентации.