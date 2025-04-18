Компания Nothing раскрыла характеристики камеры своего грядущего смартфона CMF Phone 2 Pro.

Суббренд Nothing, CMF, подтвердил характеристики тройной камеры для смартфона Phone 2 Pro перед анонсом 28 апреля. Основной модуль включает 50 МП сенсор (1/1.57") — крупнейший в своём сегменте, 8 МП сверхширокоугольный объектив с углом обзора 119,5° и 50 МП телеобъектив с 2x оптическим зумом. Производитель заявляет, что это первое устройство в своей ценовой категории с 50-МП телефото-модулем.

Дизайн камеры выполнен с металлическим обрамлением, а на корпусе заметен винт съёмной задней панели — фишка, унаследованная от CMF Phone 1. Компания акцентирует внимание на детализации, глубине резкости и работе со светом, называя Phone 2 Pro «лучшим смартфоном с тройной камерой в сегменте» на платформе Flipkart.

В поддержку заявлений CMF опубликовала коллаж из снимков, сделанных пользователями во время тестирования. Примеры демонстрируют портреты с чёткими деталями и естественным размытием фона, а также пейзажи с широким динамическим диапазоном.

Напомним, ранее были подтверждены другие особенности Phone 2 Pro: процессор MediaTek Dimensity 7300 Pro, экран с частотой 120 Гц и улучшенная система охлаждения. Ожидается, что устройство будет стоить дороже предшественника, но останется в доступном сегменте.