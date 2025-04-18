Компания OnePlus подтвердила информацию о камере OnePlus 13T.

Компания OnePlus раскрыла детали камеры смартфона 13T перед его анонсом в Китае на следующей неделе. Устройство получит двойную основную камеру: 50 МП основной сенсор Sony IMX906 с диафрагмой f/1.8 и 50 МП телеобъектив с 2x оптическим зумом (f/2.0). Производитель отказался от сверхширокоугольного модуля, вопреки ранним утечкам, но заявил о поддержке 4x масштабирования без потери качества.

В основу ПО легли алгоритмы флагманских смартфонов OPPO, включая портретный режим с мягким светом, кинематографические стили, функцию «Теневой захват» и улучшенные Livephoto. Также добавлены ИИ-инструменты для обработки изображений. Компания поделилась примерами снимков, демонстрирующими детализацию и работу с динамическим диапазоном.

OnePlus 13T оснащён 6,32-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, частотой 120 Гц и ультратонкими рамками. Дизайн включает металлический блок камеры и закруглённые углы. Сердцем устройства стал процессор Snapdragon 8 Elite с заявленным результатом AnTuTu свыше 3 млн баллов.

Ожидается, что смартфон сохранит ориентацию на баланс производительности и фотовозможностей в среднем премиум-сегменте. Дата выхода и цена будут объявлены на презентации в Китае.