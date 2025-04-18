Официально подтверждено, что устройство дебютирует под названием Oppo K12s, а не Oppo K13x, как ожидалось ранее.

Image: Oppo

Компания Oppo анонсировала смартфон K12s, который выйдет в Китае 22 апреля 2025 года. Устройство будет доступно в трёх цветах: «Звёздный белый», «Розово-фиолетовый» и «Чёрный», а также в четырёх конфигурациях: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ.

Image: Oppo

Согласно данным сертификаций 3C и TENAA, Oppo K12s получит 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FHD+ и встроенным сканером отпечатков. Основная камера включает датчики на 50 МП и 2 МП, фронтальная — 16 МП. Аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч поддерживает быструю зарядку 80 Вт.

Image: Oppo

Тесты Geekbench, обнаруженные порталом XpertPick, подтверждают использование процессора Snapdragon 6 Gen 4 и ОС Android 15 с оболочкой ColorOS. Среди особенностей — система охлаждения с паровой камерой 5700 мм2, NFC, ИК-порт, стереодинамики.

По слухам, K12s может стать китайской версией Oppo K13, который дебютирует в Индии 21 апреля.