Суббренд Nothing, CMF, выпустил в Европе наушники Buds 2.

Компания Nothing незаметно представила наушники CMF Buds 2 на рынках США, Европы и Великобритании, опередив Индию, где они будут выпущены 28 апреля вместе с наушниками Buds 2a и Buds 2 Plus.

Модель оснащена гибридным активным шумоподавлением (ANC) до 48 дБ, адаптирующимся к окружающей обстановке, и поддержкой эффекта Spatial Audio для объёмного звучания. Автономность достигает 55 часов в режиме без ANC, а быстрая зарядка восполняет запас за 10 минут, обеспечивая до 7,5 часов воспроизведения.

Управление осуществляется через настраиваемый колесик Smart Dial в зарядном футляре, который регулирует громкость, переключает режимы шумоподавления и активирует голосового помощника. Звуковая часть основана на 11-мм драйверах PMI+PU с фирменной настройкой от Nothing и Dirac, а технология Ultra Bass 2.0 усиливает низкие частоты. Для звонков используются 6 микрофонов с алгоритмом Clear Voice Technology 3.0, подавляющим фоновый шум и ветер.

Игровой режим снижает задержку до менее 110 мс при подключении к смартфонам CMF или Nothing. Наушники защищены по стандарту IP55 от пыли и воды, а кейс — IPX2. Подключение через Bluetooth 5.4 поддерживает кодеков SBC/AAC, функцию Dual Connection и быструю парковку с устройствами Android и iOS. Интеграция с ChatGPT позволяет управлять голосовыми командами через приложение Nothing X.

Цветовые варианты: тёмно-серый, светло-зелёный, оранжевый. Стартовая цена — $59 в США, €49,95 в Европе и £39 в Великобритании.